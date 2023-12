Um homem roubou esta quinta-feira um carro com um bebé no seu interior, despistando-se em seguida, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, o caso ocorreu cerca das 11h30, na sequência de uma discussão de trânsito entre o suspeito, que seguia a pé, e o condutor da viatura furtada.

“Os dois homens envolveram-se em agressões mútuas e num momento de distração o homem que seguia apeado entrou na viatura do outro envolvido e fugiu do local”, disse a mesma fonte, acrescentando que no interior do veículo estava um bebé de 17 meses, numa cadeira de retenção, no banco de trás.

O suspeito viria a despistar-se, pouco tempo depois, a cerca de cem metros do local, na rotunda do cubo, na rua Comendador Sá Couto.

Segundo a PSP, a criança não sofreu ferimentos, tendo sido entregue ao progenitor que a levou ao hospital por precaução.

A Polícia referiu ainda que até cerca das 16h30, nenhum dos envolvidos tinha apresentado procedimento criminal.