Começam a ser desvendados os contornos do ataque que esta quinta-feira provocou a morte de, pelo menos, 14 pessoas numa universidade na capital da República Checa, assim como a teia em que se movimentou o atirador nos últimos dias e horas. A polícia está a investigar a ligação do atacante à morte de um homem — o próprio pai — na manhã de quinta-feira, assim como ao homicídio de duas outras pessoas, incluindo uma bebé de dois meses, na semana passada, perto de Praga.

Numa conferência de imprensa ao final da tarde desta quinta-feira, a polícia procurou encadear os acontecimentos das últimas horas. O corpo do pai do atacante, cujo nome a polícia pediu que não fosse divulgado, foi encontrado numa casa em Hostouň, uma localidade pequena a ocidente de Praga, onde os dois morariam, pelas 12h40 (menos uma hora em Portugal continental). O filho era, já na altura, suspeito — o chefe da polícia de Praga, Martin Vondrasek, viria a indicar aos jornalistas que saiu da localidade “a dizer que queria matar-se” — e a polícia, sabendo que teria uma aula na universidade pelas 14h00, ordenou a evacuação do edifício para onde acreditava que se deslocaria. No entanto, o suspeito entrou noutro edifício, subiu para o telhado e, a partir daí, começou a disparar. A polícia não confirmou, mas também não desmentiu, o envolvimento do atirador na morte do pai.

