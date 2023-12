O treinador Steffen Baumgart deixou o comando do Colónia, na sequência da derrota com o Union Berlim, na quarta-feira, anunciou, esta quinta-feira, o clube da Liga alemã de futebol, em comunicado divulgado no site oficial.

Na nota emitida, o clube informou que o técnico e os responsáveis para o futebol do Colónia “reuniram-se antes e depois do jogo com o Union Berlim, para discutir a situação da equipa, tendo chegado a esta decisão por mútuo acordo”.

Baumgart, de 51 anos, estava a cumprir a terceira temporada no emblema germânico, ao qual tinha chegado em 2021/22.

O Colónia perdeu por 2-0 na visita ao Union Berlim, na quarta-feira, tendo averbado a 10.ª derrota em 16 partidas na Liga alemã, em que ocupa o 17.º e penúltimo posto, em zona de despromoção, com 10 pontos.