Griselda Blanco é a nova aposta da Netflix para o início de 2024. De acordo com a confirmação feita pela plataforma esta quinta-feira, a minissérie que retrata a vida de uma das maiores traficantes de droga da Colômbia vai estrear a 25 de janeiro do próximo ano.

A minissérie será protagonizada pelo Sofía Vergara, que interpreta Griselda Branco na ficção. Alberto Guerra, Martin Rodriguez e Juliana Aidén Martinez são outros dos atores presentes em “Griselda”, que tem Andrés Baiz e Eric Newman como produtor, que também produzir “Narcos”.

Griselda Blanco é conhecida como a “madrinha da cocaína”, bastante popular no submundo de Miami, tendo liderado o negócio do tráfico de droga na Flórida entre 1970 e 2000.

Da pobreza a “madrinha da cocaína”

Nasceu em 1943, na Colômbia, e a sua infância foi marcada pela pobreza extrema, algo que a terá empurrado para o mundo do crime, escreve o ComingSoon. Aos 11 anos, Griselda terá estado envolvida no sequestro de um menino que acabou morto a tiro. Na adolescência, foi ainda acusada de furtos e roubos. Casou-se com um criminoso local, com quem teve três filhos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de ter subido ao poder no mundo do crime, Griselda terá mandado matar o marido. A partir daí teve um novo relacionamento, com Alberto Bravo, com quem se estabeleceu e cresceu no ramo. O casal levou o negócio para os Estados Unidos e foi aí que se tornou conhecido. Em 1975, Bravo foi acusado de tráfico de droga e decidiu regressar à Colômbia. Griselda descobriu que o companheiro tinha roubado dinheiro e matou-o a tiro.

Foi nessa altura, depois da morte de Bravo, que Griselda ganhou ainda mais notoriedade e a alcunha de “madrinha da cocaína”, mudando-se para Miami. Na nova cidade esteve envolvida em várias mortes e muitos atos violentos, tornando-se também numa das traficantes de droga mais ricas e poderosas do mundo. Estima-se que, mensalmente, Griselda amealhava cerca de 80 milhões de dólares (cerca de 73 milhões de euros), traficando mais de três toneladas de cocaína todos os anos.

A “viúva negra” que tentou sequestrar John Kennedy Jr.

Griselda também é conhecida como “viúva negra”, alcunha que ganhou depois de ter assassinado os dois primeiros maridos. Em 1984 mudou-se para a Califórnia, pois tinha muitos rivais e a sua vida estava em perigo. Na nova cidade enfrentou várias acusações e foi condenada a 15 anos de prisão.

Durante toda a sua vida, as autoridades estimam que Griselda tenha assassinado cerca de 250 pessoas, tentou sequestrar John Kennedy Jr., roubou peças de louça à Rainha Isabel II, conta o El Mundo. A “madrinha da cocaína” tinha ainda um cão chamado Hitler, um anel de Eva Perón, antiga primeira-dama da Argentina, e mais de 300 pares de sapatos.