O PAN/Açores encerrou esta sexta-feira a entrega de listas para os 10 círculos eleitorais dos Açores, no âmbito das eleições regionais antecipadas de 04 de fevereiro, nas quais tem como objetivo eleger um grupo parlamentar.

Pedro Neves, porta-voz e deputado único do PAN/Açores eleito em 2020, é o primeiro candidato pelo círculo de São Miguel e pelo círculo de compensação.

Esta sexta-feira, o PAN entregou as listas da ilha de São Miguel, no Tribunal de Ponta Delgada, e da ilha do Pico, no Tribunal de São Roque.

Na terça-feira, o partido entregou as listas da Graciosa, Santa Maria, Flores, Corvo e São Jorge, enquanto na quinta-feira entregou as listas da ilha Terceira e da ilha do Faial.

Além de Pedro Neves são cabeças de lista Frederico Ferreira pela Terceira, Alexandre Costa pelo Faial, Helena Amaral pelo Pico, Cláudia Hipólito pelas Flores, Nuno Pascoal por São Jorge, Sara Vieira por Graciosa, Sérgio Nascimento por Santa Maria e Beatriz Botelho pelo Corvo.

Numa nota, o PAN/Açores destacou que “tem como objetivo reforçar a sua presença no parlamento com a eleição de um grupo parlamentar”.

O partido açoriano realçou ainda que a composição das listas entregues reflete respeito pela inclusão e paridade de género, “com uma percentagem de cerca de 60% de mulheres e 40% de homens, entre docentes, agricultores, assistentes, médicos, engenheiros, juristas, professores universitários, trabalhadores da Administração Pública e biólogos”, com uma faixa etária entre os 24 e os 60 anos.

“O nosso compromisso centrar-se-á na defesa dos interesses da população açoriana, trabalhando, paralelamente, pelo desenvolvimento de políticas ambientalmente sustentáveis na Região e pela conscientização sobre os direitos dos animais, combatendo a crueldade e garantindo o bem-estar de todas as esferas da sociedade”, afirmou o porta-voz do PAN/Açores, citado no comunicado.

Os Açores vão a votos em 4 de fevereiro de 2024, após a dissolução da Assembleia Legislativa Regional pelo Presidente da República, devido ao chumbo do Orçamento para o próximo ano.

Para as eleições regionais açorianas já foram anunciadas as candidaturas de seis partidos – PS, Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Chega, Bloco de Esquerda (BE), Juntos pelo Povo (JPP) e Iniciativa Liberal (IL) – e de duas coligações, PSD/CDS/PPM, que governou as ilhas nos últimos três anos, e da CDU (PCP/PEV).