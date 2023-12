O antigo vice-presidente do Equador Jorge Glas, que se refugiou no domingo na embaixada mexicana em Quito, pediu asilo ao México, confirmou na quinta-feira o advogado do político condenado por corrupção.

“Ele já pediu asilo”, disse Eduardo Franco Loor à agência de notícias EFE, sem revelar mais detalhes.

Na quarta-feira, o advogado já tinha indicado que Jorge Glas iria pedir asilo, defendendo que o antigo vice-presidente está a ser perseguido por razões políticas e que sofreu um “ataque ilegal, arbitrário e inconstitucional” por parte da Procuradoria-Geral equatoriana.

Na segunda-feira, o Governo mexicano confirmou que Jorge Glas solicitou “admissão e proteção” na embaixada, “expressando receio pela sua segurança e liberdade pessoal”, especificando que o político foi recebido como convidado e não tinha solicitado formalmente asilo.

Também na segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Equador tinha “instado as autoridades mexicanas a convidarem o senhor Glas a cooperar com as autoridades policiais”, sem especificar se foi emitido um mandado de prisão ou se foram apresentadas acusações contra o antigo vice-presidente.

Em agosto de 2022, o Governo recusou uma ordem judicial para libertar Glas, com o Ministério Público a abrir uma investigação contra o juiz e a oposição a acusar o Governo de ingerência na justiça. O antigo vice-presidente acabou por sair em liberdade no final desse ano.