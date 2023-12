Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter abusado sexualmente de um rapaz menor que possui limitações cognitivas, no concelho de Mértola, distrito de Beja, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ indicou que o homem é suspeito de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual e foi detido por elementos da Diretoria do Sul desta polícia em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público (MP).

“Os abusos sexuais terão sido consumados ao longo do mês de outubro” passado, adiantou, referindo que os alegados crimes só cessaram depois de o rapaz, com 14 anos, ter contado à mãe e do pedido de intervenção da Polícia Judiciária.

A vítima e o alegado agressor, ambos residentes no concelho de Mértola, não são familiares.

O rapaz, salientou a polícia, tem “limitações acentuadas ao nível cognitivo” e o suspeito terá aproveitado essa condição “para perpetrar os abusos”.

“As agressões sexuais verificavam-se em ambiente totalmente controlado pelo suspeito, mormente no interior de um estabelecimento sua pertença, onde granjeava a privacidade necessária à consumação do crime”, realçou.

A investigação policial permitiu recolher elementos probatórios que culminaram na identificação do suspeito e ditaram a emissão de mandados de detenção pelos serviços do MP.

Contactado esta sexta-feira pela agência Lusa, uma fonte da Diretoria do Sul desta polícia revelou que o estabelecimento do suposto abusador é uma oficina de automóveis.

A mesma fonte disse que o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Beja, esta quinta-feira, tendo ficado sujeito à medida de coação de proibição de contactos com a vítima.

O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo Local Criminal de Beja — 1.ª Secção.