O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicou esta sexta-feira estar prevista a ocorrência de chuva em todo o arquipélago dos Açores no período de Natal, com a passagem de uma superfície frontal fria entre domingo e terça-feira.

Em comunicado, o IPMA refere que a superfície frontal fria vai começar pelas ilhas do grupo ocidental (Corvo e Flores) no domingo (dia 24), afetando depois as ilhas do grupo central (Graciosa, Terceira, São Jorge, Pico e Faial) na segunda-feira (dia 25) e apenas a partir do final desse dia condicionará as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria).

Para além da ocorrência de chuva, a previsão aponta para vento moderado a fresco de sul (20/40 km/hora) com rajadas até 50 km/hora, que rodará para norte após a passagem da superfície frontal.

“Prevê-se, ainda, a partir do dia 24, uma descida da temperatura do ar, com as mínimas a rondarem os 11º C e as máximas à volta dos 16ºC”, refere o IPMA.

Quanto à ondulação, esperam-se ondas do quadrante leste entre um a dois metros, passando a oeste/noroeste e aumentando para dois a quatro metros.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no sábado todas as ilhas dos Açores estarão sob a influência de um centro de altas pressões centrado a nordeste do arquipélago, pelo que o céu deverá apresentar-se com boas abertas e o vento a soprar de sul/sueste bonançoso a moderado (10/30 km/hora).