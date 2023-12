Uma investigação do The New York Times com base nas imagens de satélite dos primeiros dias da guerra entre Israel e o Hamas mostram mais de 200 crateras com mais de 12 metros de diâmetro, medidas condizentes com as deixadas por bombas de mais de 900 quilos.

Estas bombas têm a particularidade de serem quatro vezes mais pesadas do que as maiores bombas que os Estados Unidos lançaram sobre o Estado Islâmico no Iraque, durante a guerra que assolou aquele país. Apesar de estas bombas serem utilizadas pelos militares ocidentais, os especialistas dizem que os EUA quase nunca as utilizam em áreas densamente povoadas, devido aos danos que podem causar.

O uso de bombas de 900 kg numa área tão densamente povoada como Gaza significa que levará décadas para que as comunidades se recuperem”, John Chappell, jurista da CIVIC, grupo que se dedica a minimizar os dados civis em conflitos, citado pelo aussiedlerbote.

Ao The New York Times, os especialistas acrescentaram ainda que, por norma, apenas bombas de 900 kg formam crateras com este tamanho no solo arenoso e leve de Gaza.

De acordo com um porta-voz militar israelita, a prioridade era destruir o Hamas, pelo que “questões deste tipo serão analisadas numa fase posterior”. A mesma fonte garantiu que as forças israelitas “tomam precauções viáveis ​​para mitigar os danos aos civis”.

A investigação identificou 208 crateras através de imagens de satélite e de drones, ainda assim, esta que existam muitas mais que não foram captadas pelos satélites. A principal conclusão revela que bombas com mais de 900 kg são uma ameaça generalizada para os civis.