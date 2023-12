Finlândia, está na hora. A Dinamarca fez Borgen, a Islândia O Ministro, da Suécia vamos percebendo alguma coisa entre os livros de Stieg Larsson e os filmes de Ruben Ostlund, e da Noruega chega agora Power Play. Falta ver os finlandeses fazerem a catarse da sua vida política para completar esse grande painel sobre o exercício do poder à escandinava. E no fim de contas perceber, provavelmente, que nada o distingue do latino em particular. Não há excecionalidades, não há Europas do Norte ou do Sul, não há gente de sangue mais frio ou mais quente. Há Europa, há gente, cheia de virtudes e defeitos por toda a parte. Ainda bem.

Makta, literalmente O Poder, no título original, é promovida como a história da ascensão de Gro Harlem Brundtland, jovem médica que se destacou na luta pela despenalização do aborto na Noruega, até à liderança do governo e do Partido Trabalhista. Na verdade, não estaremos a fazer grande spoiler se dissermos ao leitor que esse acontecimento se dá nos cinco minutos finais do sexto e último episódio da série que o Festival de Cannes distinguiu como a melhor de 2023. A ascensão de Gro (aqui interpretada por Kathrine Thorborg Johansen), rápida, mas degrau a degrau, tudo atravessa, sem dúvida, mas, aparentemente, apenas como o pretexto para nos levar a um tempo em que o Sol se punha sobre a era dourada da social-democracia escandinava.

[o trailer de “Power Play”:]

