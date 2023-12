A coligação pré-eleitoral entre PSD e CDS não é vista como uma frente temível pelos socialistas onde se reconhece que uma frente alargada à Iniciativa Liberal teria “consequências diferentes”. No partido agora liderado por Pedro Nuno Santos, aponta-se a mesma incapacidade que PSD e CDS têm de inverter “o problema de fragmentação à direita”. Além disso, soa a memória de um Natal do passado — que o PS tem feito por aproveitar neste período eleitoral, como ficou evidente no jantar de natal do grupo parlamentar socialista.

Pedro Delgado Alves diz ao Observador que a nova Aliança Democrática “acrescenta pouco” e “pode trazer a memória de outros tempos. É como se, para celebrar o Natal, os dois se encontrassem para as pessoas recordarem o subsídio de Natal cortado que resulta do último período governativo”. O PS tem investido nesta recordação nos últimos dias, sobretudo à boleia da mais recente aparição do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

“Não há aqui uma frente que acaba com o problema de fragmentação à direita. Na verdade o PSD junta-se a um parceiro tradicional que tinha no passado mas que hoje não tem representação parlamentar, tem uma fraca presença nas sondagens e nas previsões para este acto eleitoral”, atira o deputada apontando que a coligação “não tem o peso da AD original”. E “acantona até o PSD mais à direita” em relação àquele que era “inicialmente o discurso de Luís Montenegro depois do último congresso”.

E se a Iniciativa Liberal tivesse entrado nesta frante? “Não deixaria de sublinhar a ideia de o PSD estar dependente de um partido anti-sistema e intensamente liberal, que condicionaria o seu programa”, diz o deputado socialista. Mas logo reconhece que “do ponto de vista de refederação das direitas isso teria consequências diferentes deste acordo com o CDS que acrescenta pouco”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para os socialistas, “o problema do PSD não é o PSD em si mesmo, mas com quem é que governará se não tiver maioria absoluta — e tudo aponta ser o caso no cenário se vencer. E mesmo no cenário de não vencer, ter uma parceiro para chegar à maioria”. Delgado Alves segue a linha que o novo líder socialista inaugurou ainda enquanto candidato, ao colar a ideia de “ingovernabilidade” ao PSD — isto com o argumento que Montenegro afunilou o seu caminho ao colocar de parte a ideia de governar se ficar em segundo lugar e de se entender com o Chega em qualquer situação.