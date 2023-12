A Força Aérea Portuguesa vai sobrevoar algumas regiões de Portugal continental, no domingo, como forma de desejar um feliz Natal “a partir dos céus”, através de uma parelha de F-16M e dos helicópteros AW119 Koala e EH-101 Merlin.

Em comunicado, a Força Aérea indicou que esta ação será desenvolvida com “um voo de treino de manutenção de capacidades dos seus militares para reforçar o compromisso de salvaguarda da integridade de todo o território nacional, pelo cumprimento de missões de vigilância, policiamento e defesa aérea”.

Os votos da Força Aérea de um feliz Natal, “a partir dos céus”, vai passar por algumas zonas de norte a sul de Portugal continental durante o dia de domingo.

A parelha de aeronaves F-16M prevê sobrevoar os concelhos e vilas de Nazaré (11h02), Peniche (11h06), Caldas da Rainha (11h08), Rio Maior (11h10), Santarém (11h13), Entroncamento (11h16), Tomar (11h17), Abrantes (11h20), Castelo Branco (11h26), Covilhã (11h31), Guarda (11h34), Vila Nova de Foz Coa (11h39), Miranda do Douro (11h46), Macedo de Cavaleiros (11h51), Mirandela (11h53), Lamego (11h59), Castro Daire (12h01), Águeda (12h06), Cantanhede (12h08), Figueira da Foz (12h11), Leiria (12h15) e Monte Real (12h16).

Segundo a Força Aérea, o helicóptero AW119 Koala vai sobrar a zona sul do país da parte da manhã e a zona norte da parte da tarde.

Na zona sul, a viagem aérea começa no aeroporto de Beja (10h30), seguindo para Ferreira do Alentejo (10h35), Santiago do Cacém (10h50), Sines (10h55), Odemira (11h07), Monchique (11h21), Portimão (11h26), Albufeira (11h33), Faro (11h41), Tavira (11h49), Vira Real de Santo António (11h54), Mértola (12h09), Serpa (12h19) e Beja (12h26), voltando para onde descolou (12h30).

Na zona norte, o helicóptero AW119 Koala parte às 15h00 da Base Aérea N.° 8 (BA8), localizada em Maceda, em Ovar, distrito de Aveiro, com um percurso que passa por Vila Nova de Gaia (15h15), Porto (15h20), Guimarães (15h45), Braga (16h00), Ponte de Lima (16h10), Viana do Castelo (16h25), Vila do Conde (16h35) e Foz do Porto (16h45), regressando à BA8 (17h00), de acordo com a Força Aérea.

O helicóptero EH-101 Merlin vai sobrevoar Setúbal (11h00), Cascais (11h27), Ericeira (11h34) Torres Vedras (11h40), Vila Franca de Xira (11h47) e Santa Iria de Azoia (11h51), também para “desejar a todos um feliz Natal”.