O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este domingo um aviso laranja para os distritos de Bragança e Guarda devido ao nevoeiro persistente, com formação de gelo, que irá vigorar até quarta-feira.

Bragança e Guarda encontram-se desde as 00:52 deste domingo sob aviso laranja para nevoeiro persistente, um nível que irá manter-se até às 00:00 de dia 27 de dezembro, refere o IPMA em comunicado.

Em aviso amarelo vão estar, no mesmo período, Vila Real e Viseu, devido à previsão de nevoeiro persistente e tempo frio, com a continuação de valores baixos de temperatura, em especial nos locais onde o nevoeiro se mantiver.

Os avisos amarelos relativos ao tempo frio vigoram também em Bragança e Guarda até quarta-feira.

Segundo a informação mais atualizada do IPMA, Portugal continental vai ter hoje períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo na região Sul a partir do final da manhã.

Num comunicado, o instituto avançou a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos nas regiões Norte e Centro a partir da tarde, assim como uma pequena descida de temperatura, com acentuado arrefecimento noturno.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o IPMA, o estado do tempo durante o período natalício vai ser influenciado por um anticiclone, localizado a nordeste dos Açores e que se estende para a parte norte da Península Ibérica.

As noites serão frias, com temperatura mínima acima de 5 graus Celsius (ºC) apenas na faixa costeira e condições para formação de gelo e geada, em especial no interior norte e centro onde a temperatura mínima deverá registar valores entre -4 e 0°C.

A temperatura máxima deverá registar, de um modo geral, valores entre 10ºC e 20°C, com os valores mais elevados no litoral das regiões Centro e Sul, em particular no Algarve, sendo inferior a 10°C no interior das regiões Norte e Centro.

Nos locais onde se verificar a persistência de nebulosidade ou nevoeiro deverão persistir valores de temperatura inferiores a 5°C.

O instituto alerta ainda para a necessidade de cuidados ao nível da segurança rodoviária, em particular durante a noite e manhã, que deverá ser afetada pela ocorrência de gelo na estrada e de nevoeiro.