O chefe da Igreja católica de rito oriental da Ucrânia afirmou este sábado que o documento aprovado pelo Papa Francisco, que permite a bênção de casais do mesmo sexo, não se aplica à sua Igreja e aos seus ensinamentos. Sviatoslav Shevchuk, arcebispo maior, disse que o documento emitido pelo Vaticano “interpreta o significado pastoral das bênçãos na Igreja latina”, mas não faz qualquer referência à Igreja oriental, ou greco-católica. Conclui, portanto, que “não tem força legal para os fiéis da Igreja greco-católica ucraniana”.

Mas a ausência da menção à fação da religião ucraniana não é o único argumento utilizado pelo arcebispo para recusar a nova possibilidade. Para Shevchuk, uma bênção não pode ser separada dos ensinamentos da Igreja e “não pode de forma alguma contradizer o ensinamento da Igreja Católica sobre a família como uma união fiel, indissolúvel e fértil de amor entre um homem e uma mulher”, cita a Reuters.

O documento do gabinete doutrinário do Vaticano afirma que os padres católicos romanos podem administrar a sua bênção a casais do mesmo sexo, desde que não façam parte dos rituais ou liturgias regulares da igreja. Ou seja, estes casais não podem contrair matrimónio pela igreja, mas podem ser abençoados.

Os direitos da comunidade LGBTQIA+ estão a fazer alguns progressos na Ucrânia e noutros Estados ex-soviéticos fora da Rússia. Volodymyr Zelensky tem manifestado a sua simpatia pela defesa destes direitos, embora tenha excluído a possibilidade de alterações constitucionais que permitam casamentos entre pessoas do mesmo sexo enquanto o país estiver em guerra.

A igreja de rito oriental rege-se por ritos semelhantes aos da fé ortodoxa, mas está em comunhão com Roma devido a um acordo do século XVI. Atualmente tem cerca de 4,5 milhões de fiéis, ou seja, cerca de 10% da população da Ucrânia.