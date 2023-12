Se os europeus confiam no EuroNCAP para atirar contra a parece todos os automóveis que são comercializados e depois analisar o grau de segurança com que protegem quem viaja a bordo, os australianos e asiáticos têm a ANCAP para realizar o mesmo tipo de crash tests aos veículos à venda nos respectivos mercados. Mas não só nem todos atingem a pontuação máxima (cinco estrelas), como dois modelos surpreenderam pela negativa ao revelar um desempenho que lhes mereceu apenas… zero estrelas.

Até aqui, só um modelo tinha alcançado a pontuação mais baixa, mas o MG 5 e o Mahindra Scorpio resolveram fazer-lhe companhia. Quem não deverá ter gostado, para além dos chineses da MG e dos indianos da Mahindra, os construtores visados, foram certamente os clientes que adquiriram um destes veículos e que provavelmente agora vivem preocupados quanto ao desfecho de um hipotético acidente.

A CEO da ANCAP, Carla Hoorweg, resumiu a situação ao declarar que “ambos os construtores subvalorizaram as expectativas de segurança dos consumidores actuais”, explicando que o mau resultado dos dois modelos reflecte “a falta de sistemas de segurança que hoje são vulgares na generalidade dos automóveis à venda no mercado”.

Além da avaliação do comportamento de ambos os modelos durante os embates frontais, laterais e contra postes (que representam troncos de árvore), a ANCAP penalizou ainda a ausência de alguns dispositivos de ajuda ao condutor, como o que mantém o veículo na faixa de rodagem, o que detecta outros automóveis no ângulo morto ou o que assegura a travagem de emergência, já para não mencionar o que monitoriza o grau de atenção do condutor, ou o que o avisa que deixou uma criança esquecida dentro do carro. Veja os resultados do MG 5 (distinto do modelo que se comercializa na Europa com a mesma denominação) aqui e o dados relativos ao Mahindra Scorpio aqui.