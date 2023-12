Esta terça-feira olhamos para o projeto de lei do PS sobre a identidade de género. Enquanto o país se preparava para o Natal e o PS escolhia um novo líder, eis que o parlamento debate e vota dois importantes projetos legislativos numa área que está longe de ser consensual mesmo entre os socialistas: a chamada identidade de género. Apresentado como um elenco de boas intenções o projeto de lei sobre identidade de género nas escolas suscita questões muito mais complicadas que a temática sobre o acesso às casas de banho, um assunto, já por si, controverso. Nesse sentido, organizações como a Confederação Nacional das Associações de Pais ou o Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto solicitaram uma audiência com caráter de urgência ao Presidente da República a pedir para não promulgar o diploma aprovado. Será que a legislação sobre identidade de género nas escolas o mesmo destino do aumento do IUC que de “indispensável” passou a indesejável?

