Um espetáculo com os pianistas Mário Laginha e Pedro Burmester e um concerto a solo de Manel Cruz, vocalista dos Ornatos Violeta, são alguns dos destaques da programação do primeiro trimestre de 2024 do Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha (Aveiro).

A programação tem início com o tradicional concerto de Reis, a 6 de janeiro, com a participação de diversos grupos corais do concelho e um grupo convidado. Este espetáculo de entrada gratuita está sujeito a levantamento de ingressos e à lotação da sala.

A 17 de fevereiro, a dupla de pianistas Mário Laginha e Pedro Burmester vai estar no Cineteatro Alba no âmbito do novo ciclo de Jazz “Tons Inteiros” que o equipamento cultural vai promover ao longo do ano, com artistas de renome e de referência nacionais ou internacionais. O espetáculo assinala ainda os 189 anos da fundação do concelho de Albergaria-a-Velha.

Ainda na música, Manel Cruz, o incontornável homem da frente dos Ornatos Violeta, vai estar também em Albergaria-a-Velha a 23 de março, para apresentar o álbum a solo “Vida Nova” enquanto prepara um novo álbum.

No teatro, João Baião regressa ao Cineteatro Alba a 23 de fevereiro para levar ao palco “Feliz Aniversário”, uma divertida comédia sobre um homem infiel que vê os seus planos de passar uns dias agradáveis com a amante estragados quando a esposa se recusa a sair de casa.

Além de João Baião, o elenco conta com Fernando Gomes, Heitor Lourenço, Cristina Oliveira, Bruna Andrade e Joana França. Caso os bilhetes esgotem na primeira noite, será apresentada uma segunda sessão a 24 de fevereiro.

No cinema, o primeiro trimestre de 2024 é marcado pelo ciclo “O Movimento do Cinema”, um tributo às mulheres na sétima arte, com filmes realizados por portuguesas de diferentes gerações. Integram este ciclo “O Movimento das Coisas”, de Manuela Serra (18 de janeiro), “Gipsofila”, de Margarida Leitão (8 de fevereiro) e “Ama-San”, de Cláudia Varejão (28 de março).

Na dança, “Borders” apresenta criações de três coreógrafos oriundos de Portugal, Espanha e França a 9 de março, numa produção da Kale Companhia de Dança, desenvolvida no âmbito do projeto Regards Croisés.