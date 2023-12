Contar segredos, fazer queixas sobre o trabalho ou chefes ou ainda revelar preferências políticas a chatbots como o ChatGPT é “extremamente imprudente”. O alerta é feito por Mike Wooldridge, especialista em Inteligência Artificial e professor na Universidade de Oxford, em Inglaterra, que defende que tudo o que for revelado pode, potencialmente, ajudar a treinar versões futuras desses modelos.

De acordo com o The Guardian, para Mike Wooldridge, as pessoas que utilizam chatbots alimentados por Inteligência Artificial também não devem esperar uma resposta imparcial aos seus problemas porque a tecnologia “diz-lhes o que querem ouvir”. E “não tem empatia, não tem simpatia”.

Por considerar que a tecnologia é “basicamente projetada para tentar dizer aquilo que as pessoas querem ouvir”, o especialista acredita que é “extremamente imprudente começar a ter conversas pessoais ou queixar-se da relação com o chefe”. “Deve-se presumir que tudo o que se escreve no ChatGPT vai ser alimentado diretamente em futuras versões do ChatGPT”, acrescenta.

Na reflexão feita por Mike Wooldridge há ainda o alerta de que voltar atrás não será uma opção para aqueles que, eventualmente, perceberem que revelaram demasiado da sua vida ao ChatGPT. Isto porque, continua, tendo em consideração a forma como funcionam os modelos de Inteligência Artificial, será praticamente impossível recuperar os dados após terem entrado no sistema.