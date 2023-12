Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra da Ucrânia.

O comandante-chefe do Exército ucraniano, Valery Zaluzhny, reconheceu esta terça-feira que as suas forças se retiraram para os arredores de Marinka, uma cidade do leste cuja captura Moscovo reivindicou na segunda-feira.

“O facto de nos termos transferido para os arredores de Marinka e de em alguns locais já termos ultrapassado os limites da localidade não deve provocar protestos públicos”, sugeriu Zaluzhny, numa conferência de imprensa.

Na segunda-feira, o Exército russo assumiu o controlo de Marinka, perto de Donetsk, no leste da Ucrânia, e que servia de reduto às forças ucranianas.