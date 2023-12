Em atualização

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta terça-feira de manhã na ala de psiquiatria do Hospital Padre Américo (que pertence ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa), em Penafiel. De acordo com as informações recolhidas pela Rádio Observador junto dos bombeiros locais, dois utentes estiveram desaparecidos (já tendo, entretanto, sido localizados) e quatro ficaram feridos.

Os quatro feridos receberam tratamento hospitalar devido a inalação de fumo. Segundo fonte dos bombeiros voluntários de Penafiel, o alerta foi dado às 8h02 e, pelas 9h, o incêndio foi dominado.

À Rádio Observador, a Proteção Civil adiantou que, por volta das 9h45, o fogo se encontrava em fase de rescaldo, não sendo ainda possível perceber os danos causados.

As operações continuam no terreno, sendo que permanecem quase 30 bombeiros no local, apoiados por cerca de 10 viaturas.