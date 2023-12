Os veículos eléctricos têm algumas limitações quando em causa está percorrer grandes distâncias, sobretudo em auto-estrada, vias que convidam a velocidades superiores e, por tabela, a consumos em alta e a autonomias em baixa. Daí que a juntar a algumas auto-estradas experimentais na Suécia, capazes de recarregar as baterias deste tipo de veículos enquanto estes se deslocam, também a Florida vai inaugurar um troço da auto-estrada 516 que aumenta a energia armazenada na bateria em vez de a consumir.

A nova via é anunciada como possuindo uma tecnologia que lhe permite ser percorrida tanto por veículos convencionais (não eléctricos) como por modelos a bateria, sendo que obviamente estes são os únicos que podem ser recarregados durante o percurso. A Autoridade das Auto-Estradas da Florida Central recorreu à tecnologia da ENRX, especialista em carga por indução.

O sistema passa por enterrar, debaixo do pavimento da via, bobinas transmissoras que geram um campo magnético sob os automóveis que passam por cima. Mas, para que tudo funcione, não poderá ser um veículo eléctrico qualquer, pois o modelo tem de estar equipado com outra bobina (receptora) que converta o campo magnético em energia eléctrica, a qual é depois armazenada no modelo.

Nos testes anteriormente realizados em estradas europeias, a ENRX já provou que o seu sistema de carga por indução é capaz de passar potência de até 180 kW aos eléctricos que por ali circulem, desde que devidamente equipados com a sua parte das placas de indução. O troço de auto-estrada com bobinas de indução tem apenas 1,6 km, considerado o suficiente para a fase de testes que se aproxima. E para recarregar a bateria em andamento vai ser criada uma pequena frota de modelos, transformados para poderem instalar uma placa de indução sob o chassi. Quando tudo estiver a funcionar correctamente, estas auto-estradas electrificadas evitarão a necessidade de parar para recarregar os acumuladores dos modelos eléctricos.