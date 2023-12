Esta quarta-feira olhamos para a preparação (ou falta dela) para as celebrações dos 500 anos de Camões. Em maio de 2021, o Governo Português anunciou a intenção de assinalar os 500 anos do nascimento de Camões. Para esse efeito foi decidida a criação de uma estrutura temporária com vista à organização das comemorações do V Centenário do Nascimento de Luís Vaz de Camões e foi designada uma comissária que deveria apresentar até ao final de 2022 uma proposta de programa oficial das Comemorações para aprovação pelo Governo. Mas quando se pensava que tudo estaria a correr bem nos bastidores eis que, neste mês de dezembro, a comissária Rita Marnoto, catedátrica da Universidade de Coimbra, explicou que o programa das comemorações dos 500 anos de Camões está por fazer porque para lá da sua nomeação, não foi criada nenhuma das instâncias da estrutura temporária que deveria conceber o programa. A complicar a situação, temos ainda as eleições e mudança de Governo. Com tanto atraso e desorganização será que ainda vamos a tempo de celebrar os 500 anos de Luís de Camões como estava previsto?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.