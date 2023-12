Gaston Glock, o engenheiro e fundador da empresa de armas com o seu nome, morreu esta quarta-feira aos 94 anos, anunciou a agência de notícias austríaca APA, citada pela Reuters.

Em comunicado, citado pela imprensa internacional, a Glock salienta a “visão visionária” do seu fundador que “construiu a empresa e a levou ao topo do mundo”. Foi responsável, até ao final, pela direção estratégia do grupo.

A fortuna de Gaston Glock e família foi avaliada pela Forbes, em 2021, em 1,1 mil milhões de dólares.

Em atualização