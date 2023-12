Rick Smith, CEO da Axon, fabricante de câmaras policiais e das reconhecidas armas Taser, está a ser acusado de ter mentido na história que contou sobre a origem da empresa. Em várias declarações, Smith afirmara que se inspirou na morte trágica de dois amigos.

Uma das vezes em que referiu essa origem foi num documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e que data de 2020, em que o CEO da Axon afirmou que cofundou a empresa por causa da morte de dois amigos e antigos colegas de futebol, que foram baleados em 1990. Já este ano voltou a contar o mesmo num evento em janeiro.

Porém, em declarações à Reuters, membros da família e um amigo próximo dos jovens assegurou que parte da narrativa contada por Smith será falsa. As imprecisões começam precisamente na altura da morte de Todd Bogers e Cory Holmes, que aconteceu em 1991 e não em 1990. Ao contrário do que Rick Smith afirma, os três jovens não partilharam a mesma equipa de futebol, informação que foi confirmada pela Reuters com recurso aos anuários escolares.

Para o pai de Todd não existem dúvidas, a Axon “lucrou” com a narrativa e “não pediu permissão”. John Bogers acusou ainda a empresa de “realizar toda uma campanha publicitária baseada no assassinato” do filho. Shelby Bogers, irmã do rapaz, corroborou, frisando que Smith está a “ganhar muito dinheiro a ser um grande mentiroso”.

A família de Bogers acrescentou não ter o conhecimento de que Smith estava a usar a história de Todd mais de 15 anos depois da sua morte, realçando que o CEO não compareceu no funeral dos dois rapaz e não ofereceu qualquer ajuda à investigação que decorreu para encontrar o assassino responsável pelas mortes.

Axon desmente críticas e reitera vencer “da maneira certa”

Em resposta à reportagem da Reuters, a Axon emitiu um comunicado em que desmistificou qualquer eventual ganho relacionado com esta narrativa. “Na Axon vencemos da maneira certa, celebramos pessoas incríveis e reconhecemos as conquistas de maneiras memoráveis. (…) Colocamos rigor em todas as nossas práticas de relatórios da SEC para garantir que todas as divulgações necessárias sejam feitas”, respondeu a empresa.

Taser maker Axon responded to a @Reuters report about its lavish pay for executives and other corporate governance claims by saying ‘we win right, celebrate awesome people, and recognize their achievements in memorable ways’ https://t.co/wyP1obD1Rd pic.twitter.com/tNNhpTOlTA — Reuters (@Reuters) December 27, 2023

Quanto à origem da empresa, a porta-voz Alex Engel referiu que Smith conheceu os jovens assassinados através de “eventos sociais relacionados com a equipa” e apresentou uma página de um livro publicado por Smith em 2019, no qual o CEO descreve os meninos como “amigos” que estão “alguns anos à minha frente” na escola, dizendo que a frase vai ao encontro da “narrativa que Rick compartilhou ao longo dos anos”.

A Axon é responsável pelo fabrico das câmaras corporais usadas por, pelo menos, 80% dos grandes departamentos de polícia dos EUA. A empresa foi fundada em 1993 e Smith foi, de acordo com a Reuters, um dos CEO mais bem remunerados do mundo em diversas ocasiões, dado que lhe valeu vários benefícios e prémios.