Danny Masterson, ator norte-americano conhecido por ter participado na série That’70s Show, foi enviado esta quarta-feira para uma prisão estadual da Califórnia, para cumprir a pena de 30 anos de prisão, por dois crimes de violação.

As autoridades revelaram esta quarta-feira que Masterson, de 47 anos, foi admitido na Prisão Estadual de North Kern e divulgaram a sua primeira foto na prisão [mug shot, na expressão em inglês]. O ator aparece na foto vestido com o uniforme de prisão laranja, com cabelos longos e barba.

Danny Masterson, até agora detido na prisão do condado de Los Angeles, onde decorreu o julgamento, foi condenado em setembro a 30 anos de prisão, por dois crimes de violação. O comediante de 47 anos, também conhecido por ser membro da Igreja da Cientologia, foi condenado à pena máxima que enfrentava.

Masterson terá que esperar mais de 25 anos até que seja elegível para liberdade condicional. Os seus advogados de defesa já anunciaram que vão recorrer da condenação.

Durante o julgamento, três mulheres, também cientologistas, acusaram o ator de as ter violado na sua residência em Hollywood Hills, entre 2001 e 2003. O júri concordou com duas das acusações mas não alcançou a unanimidade necessária para pronunciar o veredicto sobre a terceira.

Na audiência, a procuradoria estimou que o ator utilizou drogas e violou as suas vítimas. Este caso, desencadeado em 2017 na sequência das acusações contra o ex-produtor Harvey Weinstein, que provocaram o nascimento do movimento #MeToo, também levantou questões sobre o papel da Igreja da Cientologia.

Duas das vítimas garantiram que a organização, muito bem estabelecida em Los Angeles, as dissuadiu de contactar a polícia.

A defesa de Masterson insistiu que a versão das queixosas evoluiu ao longo dos anos e sugeriu que o preconceito contra a Igreja da Cientologia pode ter motivado o julgamento.

Num julgamento anterior, em novembro, um júri diferente recusou-se a decidir, incapaz de alcançar a unanimidade.

Danny Masterson ficou conhecido no final dos anos 1990 por seu papel na série “That ’70s Show”, ao lado de Mila Kunis e Ashton Kutcher.

Também apareceu mais recentemente ao lado deste último na série “The Ranch” da Netflix, mas foi retirado em 2017 depois de a polícia de Los Angeles ter confirmado que estava a investigar as acusações de agressão sexual contra ele.

Após a detenção do ator em junho de 2020, o Ministério Público do Condado de Los Angeles anunciou que tinha retirado outras duas acusações de agressão sexual contra ele, por falta de provas e porque os fatos estavam prescritos.