A embaixada de Israel na Coreia do Sul foi pressionada pelo governo local a apagar um vídeo que produziu e partilhou nas redes sociais no qual simulava um ataque do Hamas a Israel se este tivesse lugar em Seul. O vídeo foi partilhado na terça-feira e apagado no dia seguinte, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citada pela Al Jazeera.

“A morte e sequestro de civis israelitas pelo Hamas não tem justificação, mas a produção e distribuição por parte da embaixada israelita de um vídeo que teça uma comparação com a situação de segurança de outro país é considerada inapropriada“, lia-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, citado pelo mesmo jornal.

À AFP, o ministro sul-coreano com a mesma pasta confirmou ter pedido à embaixada de Israel que apagasse o vídeo, gravado na perspetiva de uma mulher sul-coreana que, no dia de Natal, é raptada e sequestrada por um homem armado, sendo separada da sua filha. “Imagine se acontecesse consigo. O que faria?”, questionava uma legenda.

De acordo com a embaixada de Israel, a intenção desta produção seria ajudar os sul-coreanos a compreender como se sentem os israelitas.

Embora tenha sido apagado das redes sociais, ainda é possível ver alguns clips do vídeo polémico no canal de YouTube da Al Jazeera.