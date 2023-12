O Governo, através do Ministério da Cultura, questionou a ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social sobre as consequências da crise no Grupo Global Media, que detém a TSF, DN e JN, para o pluralismo da informação em Portugal.

“O ministro da Cultura dirigiu uma carta à Entidade Reguladora, indagando sobre as consequências da crise deste grupo de comunicação social para o pluralismo da informação em Portugal, uma vez que tal grupo detém um conjunto de títulos fundamentais para assegurar a diversidade da oferta mediática, quer do ponto de vista da informação de proximidade, quer à escala nacional”, ainda que assuma que as atribuições da ERC não podem ser governamentalizadas.

É que se, “no imediato, são os trabalhadores destes órgãos quem enfrenta as dificuldades mais graves; num plano mais amplo, o ambiente de instabilidade que hoje se vive nas redações da Global Media corresponde a um empobrecimento do pluralismo informativo, que comporta sérios riscos para a democracia”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.