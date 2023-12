A Torre Eiffel esteve esta quarta-feira encerrada ao público, depois de funcionários terem estado em greve, no dia que se assinala o 100.º aniversário da morte do criador Gustave Eiffel.

O protesto, que teve lugar antes das negociações com a Câmara Municipal, proprietária da torre, surge pela “forma como a torre é gerida”. Segundo os dirigentes do CGT, sindicato organizador da greve, citados pelo The Guardian, o modelo de negócio da empresa operadora (SETE) é “demasiado ambicioso e insustentável”, baseando-se em estimativas demasiado otimistas de receitas com venda de bilhetes.

A SETE estima que a torre irá atrair 7,4 milhões de visitantes por ano, números nunca antes alcançados e que o sindicato considera irrealistas. Antes da Covid-19 chegou a registar a visita de 7 milhões de pessoas num ano, mas depois da pandemia o número alcançado, em 2022, foi de 5,9 milhões, acrescenta o jornal britânico.

Os trabalhadores estão também preocupados com os custos crescentes da manutenção, que acreditam que a empresa subestima. No próximo mês, o último andar da torre vai para renovação que se prevê que dure várias semanas.

Apesar da greve, a transmissão de um espetáculo para assinalar o centenário da morte de Gustave Eiffel aconteceu, como previsto, no primeiro andar da torre.

Gustave Eiffel morreu a 27 de dezembro de 1923. Tinha 93 anos. Depois de colaborar na construção de um esqueleto para a estátua da Liberdade que foi para Nova Iorque, foi abordado para criar um símbolo da indústria francesa, para ser exibido na exposição universal de 1889.

A estrutura, com 10.100 toneladas, era para ter sido desmantelada em 1909, mas funcionários da cidade decidiram poupar aquela que ficou conhecida como a Dame de Fer (Dama de Ferro).

Hoje, a Torre Eiffel é uma das maiores atrações do mundo.