Mais de 50 personalidades do meio artístico francês e europeu assinaram esta semana uma carta aberta em defesa do ator Gérard Depardieu, debaixo de fogo em anos recentes devido a várias polémicas e acusações de assédio e abuso sexual. A tese, defendida por figuras como a atriz Charlotte Rampling, a cantora, modelo e antiga primeira-dama francesa Carla Bruni ou o produtor português Paulo Branco, é a de que Depardieu está a ser vítima de um “linchamento”, equiparando mesmo as alegações de pelo menos contra o ator a um “ataque à arte”.

Depardieu, recorde-se, é acusado de ter tido ao longo dos anos comportamentos sexuais impróprios com, pelo menos, 16 mulheres. 13 das alegadas vítimas constam de uma investigação jornalística feita em França no início do ano; uma destas mulheres, Emmanuelle Debever, suicidou-se no início deste mês. Também em dezembro, a jornalista e escritora espanhola Ruth Baza relatou um incidente que terá ocorrido na década de 1990. Ao todo, são 3 os processos contra Depardieu que correm na justiça.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.