Esta sexta-feira fazemos um balanço ao ano que está a terminar e falamos das expectativas para 2024. Em 2023, o SNS teve uma direção executiva, um rosto e acumulou os dias piores de sempre, a que se sucederam as piores semanas de sempre e os piores meses de sempre. Na Educação, as provas de aferição vieram conformar o que os testes PISA já tinham deixado claro: os alunos portugueses estão a ficar para trás. Já na Justiça aos habituais problemas de funcionamento, junta-se o embate entre o PS e a PGR. A velha tentação de meter o ministério público na ordem a par das teorias da conspiração do costume andam por aí a ver se pegam. Para pior já bastou 2023 ou 2024 vai trazer ainda piores supresas?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.