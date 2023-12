Mensagens de força, memórias de viagens e fotografias do hospital. Até 14 de junho de 2015, era apenas disto que se tratava a página de Facebook de Gypsy Rose e Dee Dee Blanchard. Até que a frase “Aquela cabra está morta!” surpreendeu todos os amigos e apoiantes da família.

Os comentários à publicação encheram-se de interrogações sobre o que tinha acontecido. Mas a resposta só chegou quando a polícia encontrou o corpo da mãe, Dee Dee, em casa, na cidade de Springfield (Missouri), com sinais de múltiplas facadas.

Além do cenário violento que rodeava o corpo de Dee Dee Blanchard, não havia sinais de Gypsy Rose. Só mais tarde seria encontrada pelas autoridades norte-americanas em casa do namorado, Nicholas Godejohn, no estado de Wisconsin. Os dois admitiram a responsabilidade pelo crime e foram imediatamente presos. Ele para o resto da vida e ela por dez anos, com possibilidade de liberdade condicional. Que foi agora concedida.

