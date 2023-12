O médico intensivista do Hospital de São João, Nelson Pereira, será o novo diretor clínico da futura Unidade Local de Saúde do Hospital (ULS) Tâmega e Sousa, disse à Lusa fonte do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Nelson Pereira é atualmente diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto.

Já para presidir a esta ULS com sede em Penafiel, cujo principal hospital é o Padre Américo, foi convidado o atual presidente do Conselho de Administração do Hospital de Guimarães, Henrique Capelas, indicou à Lusa a mesma fonte.

Ambos foram convidados pela Direção-Executiva do SNS.

Nelson Pereira, médico desde 1994, licenciou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde também foi docente como assistente da cadeira de Anatomia.

É especialista em Medicina Interna, mas dedicou-se sempre à área da Urgência e Emergência hospitalar, sendo detentor da competência em Emergência Médica da Ordem dos Médicos. Foi também diretor do departamento de Emergência Médica do INEM.

Com experiência em várias em missões internacionais em contexto de catástrofe e em cenários de guerra, ao serviço do INEM, da NATO e da Cruz Vermelha Internacional, Nelson Pereira é um dos grandes defensores da criação da especialidade de Medicina de Urgência em Portugal.

Já Henrique Capelas, que será o sucessor de Carlos Alberto Silva na liderança da ULS Tâmega e Sousa, atualmente dirige o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.

Henrique Capelas foi vogal da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Norte 2020 da CCDRN, e antigo presidente dos Hospitais de Bragança e Vila do Conde/Póvoa de Varzim.

É licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade do Minho, é pós-graduado em Políticas de Saúde pela mesma universidade O gestor produziu vários trabalhos na qualidade de Consultor para Manuais das áreas de Gestão, Recursos Humanos, Finanças e Saúde, e foi ainda diretor na Portugal Telecom e no Millenium BCP.

A futura ULS Tâmega e Sousa assumirá a gestão dos hospitais públicos e dos centros de saúde daquele território formado por 12 municípios.