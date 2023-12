Os corpos de Melissa, de 45 anos, e Johnny Soto, 52 anos, foram encontrados na tarde de terça-feira, em San Diego, estando a ser tratado como um episódio de violência doméstica. O homem e a mulher foram casados durante 20 anos e separaram-se recentemente.

O antigo casal era natural de San Ysidro, em San Diego, e estava desaparecido desde o dia 20 de dezembro, depois de os seus três filhos terem pedido ajuda para descobrir o paradeiro dos pais. A polícia de San Diego acabou por localizar os corpos na terça-feira, tendo encontrado uma viatura “ligada” ao desaparecimento junto ao Golden Acorn Casino, a cerca de 100 quilómetros de San Diego, lê-se no comunicado oficial.

As autoridades policiais acrescentam que não identificaram os corpos, mas disseram que se tratava de um homem latino de 52 anos e de uma mulher filipina de 45 anos, acrescentando que se tratava de um casal “separado”, descrições que vão ao encontro do ex-casal Melissa e Johnny. À NBC San Diego, familiares confirmaram que as vítimas foram identificadas como sendo o casal Soto.

O Departamento de Polícia de San Diego disse ainda que as mortes foram provocadas por um homicídio seguido de suicídio, afirmando que o homem foi baleado na cabeça e os ferimentos ainda estão a ser investigados.

A sua morte (de Melissa) está a ser investigada como homicídio, sendo o marido o único suspeito no que parece ser um caso trágico de violência doméstica”, disse o tenente Steve Shebloski, do Departamento de Polícia de San Diego, no comunicado.

O cenário de violência doméstica foi também corroborado pelo tenente Shebloski, em conferência de imprensa: “Estamos inclinados, neste momento, a considerar que houve um grave incidente de violência doméstica que levou, infelizmente, a que esta mulher fosse morta pelo marido. Saber exatamente o porquê, onde, quando e como demorará um pouco de tempo, mas estamos a trabalhar nisso”.

Antigo casal desapareceu antes do Natal

Na noite do desaparecimento, que data de 20 de dezembro, de acordo com o Daily Mail, que teve acesso às imagens de videovigilância da casa de Johnny, Melissa foi vista a estacionar o seu carro na garagem do ex-marido. Dentro de casa, Vincent, o filho mais novo, encontrava-se a ver televisão com o pai, como contou à NBC. Porém, alguns minutos depois, Johnny pediu ao filho que saísse para poder falar com Melissa. O antigo casal acabou por abandonar a casa, deslocando-se na carrinha de Johnny, que não foi captada nas imediações.

O filho esperou cerca de uma hora e meia até ser contactado pelo pai, que lhe disse que podia regressar a casa. Quando chegou, Vincent não reencontrou os pais e, desde então, o antigo casal não voltou a ser contactado e não compareceu aos locais de trabalho. Os filhos decidiram participar o desaparecimento às autoridades e revelaram que a mãe saiu de casa sem qualquer pertence.

“O meu pai tinha o telefone e a carteira, mas a minha mãe não tinha o telefone, a carteira ou as chaves. Mesmo que eles estivessem separados, não havia nenhum problema entre eles. Eles ainda mantinham o contacto e ainda conversavam”, contou Alexia Soto, a filha mais velha, ao Daily Mail.

Foram encontrados agora mortos.

O casal tinha-se separado em julho depois de mais de 20 anos de casamento que, segundo a família, era descrito como um matrimónio “difícil”.