A noite da passagem de ano na Madeira deverá ficar marcada pela ocorrência de períodos de chuva, indicou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), sublinhando que a probabilidade é da ordem de 70 a 90%.

“O estado do tempo para o arquipélago da Madeira no período compreendido entre 29 de dezembro [hoje] e 02 de janeiro [terça-feira] será condicionado pela aproximação e passagem de ondulações frontais de fraca atividade, associadas a depressões pouco cavadas, centradas aproximadamente à latitude da Madeira”, explica o IPMA em comunicado.

Assim, prevê-se a ocorrência de precipitação em praticamente todos os dias, com alternância de períodos de chuva, em geral fraca, generalizada a todo o arquipélago a partir desta sexta-feira, e aguaceiros no sábado e até meio da tarde de domingo, 31 de dezembro, mais frequentes nas vertentes norte e terras altas.

“A partir do final da tarde de dia 31 e até dia 2 [de janeiro], é provável ocorrência de períodos de chuva, com uma probabilidade da ordem de 70 a 90% no final de dia 31, a qual diminuí para valores da ordem de 50 a 70% na madrugada de dia 1 de janeiro, e para valores inferiores a 50% no restante dia 1, aumentando, no entanto, no dia 2”, refere o IPMA.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta previsão meteorológica poderá prejudicar o tradicional espetáculo de fogo-de-artifício que assinala a passagem de ano no Funchal, um dos maiores cartazes turísticos da Madeira, num período em que a ocupação hoteleira na região ronda os 100% e a população flutuante será de cerca de 90 mil pessoas, incluindo os passageiros e tripulantes de oito navios de cruzeiro que escalam o porto da capital madeirense no domingo.

De acordo com a previsão do IPMA, o vento soprará fraco a moderado (até 30 km/hora) do quadrante sul até final do dia de hoje, rodando para nor-nordeste e para o quadrante leste no dia 01 de janeiro.

Os valores das temperaturas máximas deverão variar entre 19 e 23°C, com valores mais baixos nas terras altas, onde não deverão ultrapassar os 15°C e com tendência a descer ligeiramente no domingo.

Já os valores da temperatura mínima deverão variar entre 14 e 18°C, embora sejam inferiores a 10°C nas terras altas.

O IPMA aponta também para uma agitação marítima que poderá atingir 3 a 3,5 metros de altura, entre o meio da tarde de domingo e a madrugada de segunda-feira, com uma componente de noroeste.