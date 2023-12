Uma superfície frontal fria associada à depressão “Geraldine” vai trazer chuva a Portugal no último dia do ano, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado oficial, válido entre as 14h53 de hoje e as 14h53 de domingo, a depressão, referenciada pelo instituto de meteorologia francês, “não terá influência no estado do tempo em Portugal”.

Ainda assim, “uma superfície frontal fria associada à referida depressão irá atravessar o território continental, dando origem a períodos de chuva no dia 31”, assinala o IPMA.

Essa situação passará “gradualmente a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes até meio da tarde”, refere o IPMA, acrescentando que se prevê também um aumento temporário do vento e da agitação marítima.