A GNR registou na sexta-feira 188 acidentes, que provocaram quatro feridos graves e 44 feridos leves, segundo dados provisórios da Operação “Natal e Ano Novo” este sábado divulgados.

Os militares que, diariamente, “estão empenhados no patrulhamento rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores, para que estes cheguem aos seus locais de destino em segurança”, fiscalizaram, entre as 00h00 e as 23h59 de sexta-feira, 8.867 condutores, adianta a GNR em comunicado.

Dos condutores fiscalizados, 70 conduziam com excesso de álcool e, destes, 32 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas/litro (o máximo legal é de 0,5 g/l).

Foram ainda detidos 35 condutores por conduzirem sem habilitação legal, adianta a Guarda Nacional Republicana.

No mesmo período, foram detetadas 2.352 contraordenações rodoviárias, 683 das quais por excesso de velocidade.

Segundo os dados, 70 contraordenações foram por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou cadeirinha, 51 por uso do telemóvel a conduzir, 221 por falta de inspeção periódica obrigatória e 75 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

No âmbito da Operação “Natal e Ano Novo 2023/2024”, a GNR irá continuar a priorizar, entre outras, a fiscalização da condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, utilização indevida do telemóvel e “incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem”, adianta em comunicado.