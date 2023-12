A cantora, bailarina e atriz norte-americana Paula Abdul acusou o produtor Nigel Lythgoe de assédio e agressão sexual enquanto era jurada dos programas American Idol e So You Think You Can Dance. O processo, que deu entrada esta sexta-feira num tribunal em Los Angeles, detalha dois episódios que aconteceram em momentos distintos, um no início dos anos 2000 e outro em 2015.

Durante uma viagem para as “audições regionais” de American Idol, numa das primeiras edições do programa, o produtor e ex-bailarino britânico, que atualmente tem 74 anos, terá empurrado Paula Abdul contra a parede de um elevador do hotel onde estavam hospedados, apertado os seus órgãos genitais e o peito e começado a “enfiar a língua na sua garganta”. No processo judicial, que é citado pelo The New York Times, está escrito que a atriz norte-americana “tentou afastar Lythgo e deixou saber que o seu comportamento não era aceitável”. De seguida, quando as portas do elevador se abriram, correu para o seu quarto e ligou “a chorar” para um dos seus representantes.

Anos após deixar o American Idol, em que participou entre 2002 e 2009, Paula Abdul voltou a trabalhar ao lado de Nigel Lythgoe em So You Think You Can Dance, programa em que também foi jurada entre 2015 e 2016. Nessa altura, segundo o processo, o produtor convidou a cantora de sucessos como Opposites Attract e Straight Up para jantar em sua casa. Abdul aceitou, acreditando tratar-se de um “convite profissional”.

Porém, o documento que deu entrada em tribunal esta semana indica que, ao final da noite, Nigel Lythgoe pôs-se em cima de Paula Abdul enquanto “ela estava sentada no seu sofá e tentou beijá-la enquanto dizia que os dois fariam um excelente ‘power couple'”. “Abdul empurrou Lythgoe, explicando que não estava interessada nos seus avanços, e saiu imediatamente da casa” do produtor.

A ação judicial — que alegadamente não foi interposta mais cedo porque Paula Abdul receava retaliações por parte de Nigel Lythgoe — também acusa as empresas produtoras de American Idol e So You Think You Can Dance de negligência, sendo que a cantora diz ter sido “discriminada em termos de remuneração e benefícios em comparação com um dos jurados do [primeiro] programa e do apresentador”. Afirma ainda, detalha a revista People, ter sido alvo de “constantes insultos, intimidação, humilhação e assédio”.