O Presidente da República promulgou esta sexta-feira três diplomas do Governo. Um desses diplomas incide sobre o sistema de verificação de incapacidades da Segurança Social. O Presidente da República salientou a importância de acautelar o acesso aos processos pelas juntas médicas de verificação.

Na nota publicada na página da Internet da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma chamada de atenção sobre o diploma que altera o sistema de verificação de incapacidades no âmbito da Segurança Social.

O chefe de Estado lembrou “a importância de acautelar que as juntas médicas de verificação de incapacidades, que funcionam na dependência da segurança social, possam aceder ao processo clínico dos beneficiários no Serviço Nacional de Saúde, que se encontra na rede informática da saúde”.

E ainda que “as notificações eletrónicas sejam mesmo acessíveis aos cidadãos portadores de deficiência”.

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou também o diploma do Governo que procede à alteração do regime jurídico da proteção radiológica.

Sobre este diploma, o chefe de Estado realçou ser importante acautelar “o facto de a Entidade Reguladora da Saúde, à qual compete zelar pela existência de um elevado nível de proteção radiológica nas práticas associadas às exposições médicas, não ter competência nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira”.

Em Conselho de Ministros no início de dezembro, o Governo aprovou o decreto-lei que procede à alteração do regime jurídico da proteção radiológica, de forma a adequá-lo à realidade nacional.

“Para o efeito, clarifica-se, nomeadamente, as situações em que é exigido registo ou licença e, também, seguro, e procede-se à atualização e simplificação dos requisitos em matéria de formação, em linha com as orientações europeias”, destacou o executivo.

O Presidente da República promulgou também o diploma do Governo que adia por um ano, para 2025, as inspeções periódicas obrigatórias para motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos (cm3).

Numa nota publicada na página na Internet da Presidência, é referido que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou “o diploma que, ao abrigo da autorização legislativa concedida ao Governo pela Lei n.º 62/2023, de 9 de novembro, altera os regimes jurídicos da atividade de inspeção técnica de veículos a motor e seus reboques e de funcionamento dos centros de inspeção”.

A 7 de dezembro, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que adia por um ano, para 2025, as inspeções periódicas obrigatórias para motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos (cm3).

Este diploma, aprovado na última reunião do Conselho de Ministros do Governo, antes deste entrar em gestão, “adia por um ano, para 2025, a inspeção periódica obrigatória” daqueles veículos, explicou na altura à Lusa fonte oficial do gabinete do secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas, Frederico Francisco.

A entrada em vigor das inspeções periódicas obrigatórias de motociclos com mais de 125 cm3 estava anteriormente prevista para janeiro de 2024, tendo gerado vários protestos de motociclistas, após a publicação do decreto-lei 29/2023, em maio.

O decreto-lei previa que as inspeções aos motociclos teriam de ser realizadas “cinco anos após a data da primeira matrícula e, em seguida, de dois em dois anos”.

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou ainda o diploma que institui o mercado voluntário de carbono, para projetos de redução de emissões de gases com efeito de estufa, atendendo à “relevância da entrada em vigor do regime em causa”.

“Apesar de remeter, em pontos muito significativos, para diplomas administrativos, atendendo à relevância da entrada em vigor do regime em causa, no quadro nacional e europeu, o Presidente da República promulgou o diploma que institui o mercado voluntário de carbono e estabelece as regras para o seu funcionamento”, pode ler-se numa nota publicada na página na Internet da Presidência.

Em Conselho de Ministros realizado em 23 de novembro, o Governo aprovou o decreto-lei que institui o mercado voluntário de carbono, apontando, na altura, que este “incide sobre tipologias de projetos de redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e projetos de sequestro de carbono, desenvolvidos em território nacional, que promovam a mitigação de emissões dos GEE, sujeitos a critérios específicos de elegibilidade, contabilização de emissões e medidas de monitorização, reporte e verificação, por entidade independente”.

“Este mercado, além de facilitar o encontro entre os diferentes agentes, permite catalisar investimentos do setor privado, complementando o esforço público em acelerar e promover ações de mitigação no território nacional”, frisou ainda, de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros.