Uma pessoa ficou ferida com gravidade este sábado após uma colisão com dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 16, na Ribafeita, no concelho de Viseu, segundo a Proteção Civil.

Fonte do Comando sub-regional de Viseu Dão Lafões disse à Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 12h06, causou ainda quatro feridos ligeiros.

As cinco vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

A colisão deu-se ao quilometro 81,4, disse a fonte, adiantando que a Estrada Nacional 16 esteve cortada ao trânsito até por volta das 16h20.

No local estiveram 26 operacionais, com o apoio de 13 veículos.