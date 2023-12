Em atualização

As autoridades alemãs revelaram este domingo que mais três pessoas foram detidas num caso relacionado com suspeitas de um ataque à Catedral de Colónia no Ano Novo. Segundo Associated Press, os suspeitos foram detidos nas cidades de Duisburgo, Herne e Dueren, no estado da Renânia do Norte-Vestefália, e as suas casas foram revistadas.

Pouco antes do natal, a polícia alemã tomou conhecimento de que estaria a ser preparado um ataque à catedral e que este se iria realizar na véspera de Ano Novo. Por essa razão, esta noite a segurança junto ao local foi reforçada.

Durante a semana as autoridades já tinham detido um homem tadjique, de 30 anos, que estaria envolvido na preparação de um plano de extremistas islâmicos para atacar a catedral.

O chefe da polícia de Colónia, Johannes Hermanns, revelou à agência de notícias alemã dpa que os quatro detidos pertencem alegadamente a uma rede maior que inclui pessoas de várias cidades alemãs e também de outros países europeus.

O ministro da Administração Interna da Renânia do Norte-Vestefália, que esteve esta noite junto das forças policias na catedral, agradeceu o trabalho dos investigadores alemães. Herbert Reul afirmou, citado pela dpa, que os extremistas islâmicos sempre estiveram ativos, mas que atualmente estão ainda mais. “A polícia tenta sempre estar alguns passos à frente”, acrescentou.