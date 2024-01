Era uma “peça central” da polémica reforma judicial proposta por Benjamin Netanyahu que levou milhares de israelitas às ruas no ano passado. A lei que reforçaria os poderes judiciais do governo foi aprovada em julho no parlamento mas, sabe-se agora, foi chumbada pelo Supremo Tribunal que, se a aprovasse, veria os seus poderes reduzidos.

O The Times of Israel apelida a decisão do Supremo Tribunal como “altamente controversa” e diz que não houve consenso — nem perto disso: oito juízes votaram contra a lei que eliminava a “cláusula de razoabilidade”; sete a favor. Segundo o jornal, é a primeira vez na história de Israel que parte de uma das suas “Leis Básicas” é anulada.

Em causa estava uma lei aprovada no parlamento israelita em julho que retirava poderes ao Supremo Tribunal para revogar decisões governamentais que considerasse pouco razoáveis — ao abrigo da chamada “cláusula da razoabilidade”. Esta cláusula foi, por exemplo, usada para vetar a nomeação de Aryeh Deri para o governo de Netanyahu por ter sido condenado por crimes de corrupção em funções públicas.

