A tenista japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 mundial, regressou esta segunda-feira aos courts, depois de mais de um ano de ausência, com um triunfo face à alemã Tamara Korpatsch no torneio de Brisbane, na Austrália.

Osaka, que não disputava um jogo no circuito profissional desde setembro de 2022 e foi mãe em julho de 2023, bateu a 83.ª jogadora da hierarquia WTA em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (11-9), em uma hora e 48 minutos.

“Estive super nervosa o tempo todo. Parte de mim sentia que a Shai [a sua filha] me estava a ver. Queria dar o melhor por ela e, enquanto estiver a jogar, quero ser um exemplo para ela”, explicou a japonesa, de 26 anos.

Na segunda ronda da prova australiana, Naomi Osaka vai defrontar a checa Carolina Pliskova, 39.ª da hierarquia, que ficou isenta da eliminatória inaugural.

A tenista japonesa conta quatro títulos do Grand Slam, dois na Austrália (2019 e 2021), cuja edição de 2024 arranca em 14 de janeiro, em Melbourne, e outros tantos no US Open (2018 e 2020).