O tenista português Nuno Borges, 66.º jogador mundial, foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do torneio ATP de Hong Kong, ao perder com o russo Pavel Kotov, 67.º da hierarquia mundial.

Nuno Borges, que fechou 2023 com a vitória no Maia Open, do Challenger Tour, foi derrotado em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-2 e 6-4, num embate que durou uma hora e 28 minutos.

Nos oitavos de final, Kotov vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Lorenzo Musetti, 27.º da tabela ATP, e o anfitrião Chak Wong, 253.º.