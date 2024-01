Esta terça-feira olhamos para a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. É um ritual que se cumpre todos os anos: à hora de jantar do primeiro dia de janeiro o Presidente da República surge-nos nas televisões, e nas rádios, para realizar a sua mensagem de Ano Novo. Muitas dessas mensagem foram ouvidas como recados para os governos em funções, mas agora o governo ainda em funções é como se já não estivesse em funções. Por isso talvez não surpreenda que ontem, depois de Marcelo Rebelo de Sousa falar, a maioria dos títulos escolhidos nos vários sites de informação tenha referido o seu apelo ao voto nas próximas eleições, pois “o povo é quem mais ordena”. De resto logo a seguir, nas reações, quase todos os partidos aproveitaram para fazer campanha eleitoral. No contra-corrente de hoje queremos discutir a mensagem do Presidente. Será que foi a mensagem que se esperava no momento que vivemos?

