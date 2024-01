Um avião da Japan Airlines que levava mais de 300 pessoas a bordo incendiou-se na pista do Aeroporto Internacional de Tóquio, esta terça-feira. A imprensa local revelou que todas as pessoas que seguiam a bordo saíram do avião, não sendo ainda possível confirmar se alguém ficou ferido.

O voo no Airbus 350 partiu de Hokkaido, no Japão, e, segundo a Nippon TV, a origem do acidente pode estar numa colisão com outro avião da guarda costeira.

O momento da explosão foi filmado e está a circular nas redes sociais, bem como as imagens dos passageiros a abandonarem o aparelho:

All roughly 400 of the Crew and Passengers aboard Japan Airlines, Flight JL516 are reported to have been Evacuated on the Runway before the Plane was Fully Engulfed by the Flames, with Recovery Operations still ongoing for the Crew of the Japanese Coast Guard Aircraft. pic.twitter.com/WtlESO6JTP

