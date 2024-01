Várias histórias podiam ser escritas de forma diferente se o tamanho das balizas fosse outro. Talvez aquele penálti de Roberto Baggio, em 1994, não tivesse ido parar até perto das bancadas do Rose Bowl Stadium, por exemplo. O que é certo é que, ao longo dos tempos, de fora dos 2,44 metros de altura e dos 7,32 metros que separam os dois postes ficaram muitos golos e começa-se a pensar que as balizas são uma malha demasiado fina para tantos remates que lhes desferem.

O precursor da teoria é Gianluigi Buffon que, numa entrevista ao Tuttosport, disse que o futuro do futebol deve passar por balizas maiores. “Fala-se em aumentar as balizas e acho que devíamos começar a pensar seriamente nisso. As medidas são as mesmas desde 1875. Na altura, se calhar, eram demasiado grandes, mas agora, vendo alguns guarda-redes, dá que pensar. A altura dos guarda-redes tem consequências nos remates de longe. Há 30 anos, em cada 50 remates de longe, dez eram golo. Hoje, devem entrar uns três. De longe é muito difícil marcar um golo a um guarda-redes de dois metros”, disse o antigo internacional italiano que lamentou não ter poder de decisão, remetendo para “órgãos que certamente irão considerar e estudar isso”.

