O Corpo Nacional de Escutas (CNE) entregou às unidades regionais e locais um guia sobre afetividade e sexualidade que refere que “cada pessoa deve ser acolhida e respeitada na sua dignidade, independentemente da sua orientação sexual”.

De acordo com o Correio da Manhã, o documento em causa, que resultado de trabalhos do projeto Entre Linha, criado em 2020, reconhece que “o contributo da afetividade e sexualidade para um projeto de vida feliz”, inclui um glossário sobre vários termos (orientação sexual, afetividade, sexualidade, sexo, intersexualidade, género e incongruência de género) e realça a existência de “situações de dor, sofrimento e exclusão” — com um destaque para pessoas com diferentes orientações sexuais.

O organismo dos escuteiros católicos repudia “todos os comportamentos agressivos” e de “discriminação injusta, nos relacionamentos interpessoais, afetivos e sexuais”, enquanto sublinha que, com base na exortação apostólica ‘Amoris laetitia‘, do Papa Francisco, que “não se identifica com propostas educativas e ideológicas que promovam uma identidade pessoal e uma intimidade afetiva radicalmente desvinculadas da diversidade biológica entre homem ou mulher”.

Desta forma, recorda que “o sacramento do matrimónio está fundado na relação homem-mulher”, ainda que tenha em conta que a “vivência cristã do amor não se esgota neste tipo de união”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em dezembro, o Papa Francisco deu autorização para que os padres possam abençoar casais homossexuais, desde que não façam parte dos rituais ou liturgias regulares da Igreja. Ou seja, não quer isto dizer que casais homossexuais possam casar pela Igreja Católica, mas apenas que o casal pode ser abençoado por um sacerdote católico.

“Dentro do horizonte aqui traçado, surge a possibilidade de bênçãos para casais em situação irregular e para casais do mesmo sexo, cuja forma não deve ser fixada ritualmente pelas autoridades eclesiais, para não produzir confusão com a bênção própria do Sacramento do Matrimónio”, lê-se na declaração “Fiducia supplicans”, aprovada pelo Papa.