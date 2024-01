Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, condenou esta quarta-feira os comentários de dois ministros israelitas que sugeririam a expulsão da população palestiniana de Gaza para permitir o regresso dos colonatos judaicos que foram desmantelados em 2005.

“Condeno com firmeza as declarações incendiárias e irresponsáveis dos ministros israelitas Ben Gvir e Smotrich onde caluniam a população palestiniana de Gaza e pedem um plano para a sua emigração”, escreveu o alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

I strongly condemn the inflammatory & irresponsible statements by Israeli ministers Ben Gvir & Smotrich slandering the Palestinian population of Gaza & calling for a plan for their emigration.

Forced displacements are strictly prohibited as a grave violation of IHL & words matter

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 3, 2024