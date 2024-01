Um imã morreu esta quarta-feira depois de ter sido baleado na parte exterior de uma mesquita em Newark, Nova Jérsia, nos Estados Unidos. Tiroteio aconteceu durante a madrugada e o homem ainda foi levado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Segundo a ABC News, que cita Fritz Fragé, diretor de Segurança Pública de Newark, o imã Hassan Sharif foi transportado para um hospital local em estado crítico. À mesma publicação, uma fonte anónima que está a par da investigação confirmou a morte do homem horas mais tarde.

Fragé acrescentou que o tiroteio começou por volta das 6h00 locais (11h00 em Portugal continental), no exterior da mesquita Masjid Muhammad-Newark. A polícia deslocou-se de imediato ao local e, assim que chegou, encontrou o imã no chão, a cerca de três metros da entrada da mesquita, com vários ferimentos no abdómen e no braço esquerdo provocados por uma bala.

Até ao momento ainda não foram apurados os motivos do tiroteio, mas a ABC News acrescenta que as autoridades estão a analisar as imagens de videovigilância do local e das proximidades, com vista a tentarem localizar o agressor.

De acordo com uma fonte policial, algumas das câmaras não estavam a funcionar, mas as autoridades acreditam ter encontrado um ângulo que mostra uma pessoa a entrar no estacionamento e, posteriormente, a fugir. A polícia também recuperou cartuchos de balas, que estão a ser analisados.