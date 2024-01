Agarrado ao relógio (e ao calendário), o PS aproveita os dias finais da legislatura para acelerar ao máximo e fazer aprovar uma série de dossiês que não quer deixar pendurados no Parlamento. É o caso dos diplomas que alteram os estatutos de diversas ordens profissionais, vetados pelo Presidente da República, e da omnipresente regulamentação do lóbi, que também já foi chumbada por Marcelo Rebelo de Sousa e nunca chegou a ser posta em prática.

A tarde parlamentar foi passada na discussão destes dois pontos, com os deputados a fazerem questão de recordar constantemente o calendário apertado que têm na cabeça: com Marcelo Rebelo de Sousa a publicar o decreto de dissolução do Parlamento já na próxima semana, a 15 de janeiro, os deputados terão a última sessão plenária desta legislatura já na próxima quinta-feira, o que significa que os diplomas que aprovarem esta semana na generalidade (primeira fase de votações) terão muito pouco tempo para serem discutidos e aprovados na votação final.

Ainda assim, o PS diz acreditar que consegue cumprir todos estes prazos — e logo em temas particularmente quentes. Desde logo, a questão do lóbi, que já tentou legislar sem sucesso antes de ter maioria no Parlamento, voltou surpreendentemente a ser levantada mesmo antes do final da legislatura, o que levou a oposição a relembrar os contornos do caso que fez cair António Costa, e que envolveu suspeitas de tráfico de influência.

